Geschichte König der Niederlande bittet um Entschuldigung für Sklaverei

01. Juli 2023 | Quelle: dpa

König Willem-Alexander entschuldigt sich für die Rolle des niederländischen Königshauses während der Sklaverei. Bild: Bild: dpa

Der König der Niederlande hat um Verzeihung für das während der Sklaverei verübte Unrecht an hunderttausenden Menschen gebeten. Seine Entschuldigung dafür als Staatsoberhaupt komme aus tiefstem Herzen und aus der Seele, sagte Willem-Alexander bei einer Veranstaltung in Amsterdam zum 150. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei. „Von allen Formen der Unfreiheit ist die Sklaverei die am meisten erniedrigende und menschenunwürdige.”