Geschichte Namibia: Statue von deutschem Kolonialherrn abgebaut

23. November 2022 | Quelle: dpa

Die Statue des deutschen Kolonialherrn Curt von François ist von ihrem Platz vor der Stadt Windhuk in Namibia entfernt worden. Bild: Bild: dpa

Die Statue eines deutschen Kolonialherrn ist von ihrem Platz vor der Stadt Windhuk in Namibia entfernt worden. Der Stadtrat Windhuks habe diese Entscheidung getroffen, sagte dessen Sprecher Harold Akwenye am Mittwoch. Die Statue von Curt von François werde zur Aufbewahrung ins Unabhängigkeitsmuseum gebracht. Was mit ihr langfristig geschehen soll, ist noch unklar.