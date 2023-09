Gesellschaft Indien: Parlament will Drittel der Unterhaussitze für Frauen

21. September 2023 | Quelle: dpa

Indiens Premierminister Narendra Modi spricht im Parlament in Neu Delhi. Bild: Bild: dpa

In Indien hat das Parlament einer Gesetzesänderung zugestimmt, wonach ein Drittel der Sitze im Unterhaus sowie in Regionalparlamenten für Frauen reserviert werden sollen. Nach elf Stunden Debatte votierten am späten Abend (Ortszeit) alle 215 Abgeordneten des Oberhauses für die Änderung, wie es aus dem Parlament hieß.