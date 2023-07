Der sogenannte NDAA ist eines der wichtigsten Gesetzespakete und bekommt in der Regel überparteiliche Unterstützung. Im aktuellen Paket sind Ausgaben in Höhe von 886 Milliarden US-Dollar (rund 788 Milliarden Euro) für das Verteidigungsministerium vorgesehen.



