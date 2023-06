Gesellschaft UN-Bericht: Vorurteile gegen Frauen sitzen anhaltend tief

12. Juni 2023 | Quelle: dpa

40 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass Männer besser in Chefpositionen in der Wirtschaft seien. Bild: Bild: dpa

Vorurteile gegen Frauen sind einem neuen UN-Bericht zufolge weltweit unverändert weit verbreitet - in Deutschland aber hat sich die Situation verbessert. Fast neun von zehn Männern und Frauen weltweit hätten nach wie vor Vorurteile gegen Frauen, hieß es in dem am Montag in New York veröffentlichten Bericht der UN-Entwicklungsagentur UNDP.