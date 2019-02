 Gesetz aus dem Kalten Krieg: Warum Trump deutsche Autos zum Sicherheitsproblem erklären kann

Die Warnungen der Automobilindustrie waren unmissverständlich. Sollte sich die Trump-Regierung tatsächlich entscheiden, Strafzölle auf ausländische Pkw und Autoteile zu verhängen, drohe in den Vereinigten Staaten der Verlust von mehreren hunderttausend Jobs, so die Auto Alliance, der Zusammenschluss der Autobauer in den USA. „Unsere Industrie brauch freien und offenen Handel – jetzt mehr als jemals zuvor.“