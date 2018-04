Gesetzentwurf: Medwedew will Einhalten von US-Sanktionen zur Straftat machen

MoskauRusslands Ministerpräsident Dmitri Medwedew unterstützt einen Gesetzentwurf der Duma, die Beachtung von US-Sanktionen als Straftat einzustufen. Die Maßnahmen der Vereinigten Staaten zielten darauf ab, das politische System in Russland zu untergraben und die Wirtschaft zu schwächen, sagte Medwedew in einem am Samstag ausgestrahlten Interview des TV-Senders „Rossija 1“.