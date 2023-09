Gesetzesänderung Amtsenthebungsgesetz: Israels Oberstes Gericht berät erneut

28. September 2023 | Quelle: dpa

Zehn weitere Richter nehmen neben der obersten Richterin Esther Chajut (M) an den Beratungen zu einem Amtsenthebungsgesetz teil. Bild: Bild: dpa

Israels Oberstes Gericht ist erneut zusammengekommen, um sich mit Petitionen gegen ein Gesetz zu befassen, das die Amtsenthebung eines Ministerpräsidenten erschwert. An den Beratungen in Jerusalem nahmen neben der obersten Richterin Esther Chajut zehn weitere Richter teil. Es war nicht bekannt, ob bereits am Donnerstag eine Entscheidung fallen wird.