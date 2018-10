Gesetzesänderung Ungarn stoppt Förderung von Bausparverträgen

Die Regierung begründete den Schritt damit, dass die geförderten Bausparverträge den anbietenden Bausparkassen zu „Extraprofiten“ verholfen hätten. Mit dem Entfall der Förderung, die mit der Verkündung der Gesetzesnovelle bereits an diesem Mittwoch in Kraft treten könnte, wird das Bausparen in dieser Form völlig unattraktiv.