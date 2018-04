Gesetzesentwurf: Brüssel will EU-weit Firmenverlagerung erleichtern

BrüsselFirmen sollen nach dem Willen der EU-Kommission europaweit einfacher ihren Sitz verlagern oder sich aufspalten können. Einen entsprechenden Gesetzesvorschlag legte die Brüsseler Behörde am Mittwoch vor. Demnach existieren derzeit in den EU-Staaten unterschiedliche Regeln, die dies erschweren. Nach Schätzungen der Behörde könnten Firmen mit den Plänen in den kommenden fünf Jahren insgesamt bis zu 280 Millionen Euro sparen. Damit sie Gesetz werden können, müssten die EU-Staaten und das Europaparlament noch mehrheitlich zustimmen.