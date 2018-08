Gesetzesentwurf Stärkung der Frauenrechte – Tunesiens Präsident spricht sich gegen Konservative aus

13. August 2018 , aktualisiert 13. August 2018, 16:59 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Beji Caid Essebsi will Frauenrechte in Tunesien per Gesetz stärken. So sollen Männer und Frauen künftig genau gleich viel erben.