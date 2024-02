Gesetzesentwurf Ukraine-Hilfen scheitern an den Republikaner im US-Senat

Am Sonntag hatten US-Senatoren einen Vorschlag für ein Hilfspaket im Umfang von 118 Milliarden US-Dollar vorgelegt. Darin sind Militärhilfen in Milliardenhöhe für die Ukraine und Israel ebenso enthalten wie Mittel für den Grenzschutz. Am Montag teilte dazu die republikanische Führung im Repräsentantenhaus mit: „Jede Prüfung dieses Gesetzesentwurfs in seiner jetzigen Form ist Zeitverschwendung. Bei der Ankunft im Repräsentantenhaus ist er tot. Wir ermutigen den US-Senat, ihn abzulehnen.“



Lesen Sie auch das Interview mit US-Verteidigungspolitiker Adam Smith: „Die USA haben nicht mehr die Macht, die sie einmal hatten“