Gesetzesvorhaben Erneut Massenproteste in Israel gegen Justizreform

18. März 2023 | Quelle: dpa

Tausende Demonstranten sind hier in Tel Aviv auf die Straße gegangen um gegen die geplante Justizreform zu protestieren. Bild: Bild: dpa

Tausende Menschen haben in Israel erneut gegen die umstrittene Justizreform der rechts-religiösen Regierung protestiert. Im Zentrum Tel Avivs zogen Demonstranten den elften Samstag in Folge mit israelischen Flaggen und Protestschildern durch die Straßen. Darauf war unter anderem zu lesen: „Nein zur Diktatur” oder „Israel ist noch nicht Iran”. Auch in Städten wie Jerusalem, Haifa oder Beerscheba waren Kundgebungen geplant.