Allerdings hatte Peking noch vor drei Tagen andere Signale gesendet: China dämpfte am 25. Dezember die Hoffnungen auf die baldige Vereinbarung des Investitionsschutzabkommen mit der EU. Die Volksrepublik werde sich in den Verhandlungen nicht drängen lassen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am vergangenen Freitag in Peking. Es gehe auch darum, dass China seine Sicherheits- und Entwicklungsinteressen wahren wolle.