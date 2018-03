Gespräche über Atomprogramm Südkoreas Präsident schickt Sondergesandte nach Nordkorea

05. März 2018 , aktualisiert 05. März 2018, 07:25 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Moon Jae In hat Sondergesandte nach Nordkorea geschickt. So will er den Weg für Gespräche zwischen Pjöngjang und Washington über das nordkoreanische Atomprogramm ebnen.