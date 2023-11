Gespräche über EU-Erweiterung Von der Leyen zu Besuch in Kiew

04. November 2023 | Quelle: dpa

Ursula von der Leyen ist in Kiew eingetroffen. Empfangen wurde sie von Wolodymyr Selenskyj. Bild: Bild: dpa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zu ihrem sechsten Besuch in der Ukraine seit dem russischen Angriff vor gut 20 Monaten eingetroffen. Dort will sie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj Gespräche über die Fortschritte des Landes auf dem Weg in die Europäische Union führen. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen vorher nicht angekündigt worden.