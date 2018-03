Gespräche zwischen Schweden und Nordkorea: Wo sich Trump und Kim treffen bleibt weiter unklar

Wallström teilte am Samstag mit, dass sie mit Ri neben der Sicherheitslage die humanitäre Situation in Nordkorea, Sanktionen, regionale Kooperation sowie Sicherheitsthemen für Länder wie Südkorea, Japan, Russland, China und die USA besprochen hätte. Ri äußerte sich in Schweden nicht öffentlich. Er war am Freitag auch kurz mit Ministerpräsident Stefan Löfven zusammengetroffen.