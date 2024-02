Gesundheit Britische Studie: Warteliste für Krankenhäuser bleibt lang

29. Februar 2024 | Quelle: dpa

Rishi Sunak hatte es zu einem seiner wichtigsten Ziele erklärt, die Wartezeiten im Gesundheitssystem zu verkürzen. Bild: Bild: dpa

Derzeit warten in England Millionen Menschen auf einen geplanten Eingriff im Krankenhaus - und das könnte trotz Zusagen von Premierminister Rishi Sunak auch in den kommenden Jahren so bleiben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Thinktanks Institute for Fiscal Studies. Auf der Warteliste des staatlichen Gesundheitsdiensts NHS standen Ende Dezember etwa 7,6 Millionen Fälle, bei denen ein stationärer oder ambulanter Eingriff geplant war.