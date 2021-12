Gesundheit: Neuseeland will Jugendlichen lebenslang das Rauchen verbieten

Da das Mindestalter für den Kauf von Zigaretten in Neuseeland derzeit bei 18 Jahren liegt, würde sich das lebenslange Rauchverbot für Jugendliche erst in einigen Jahren auswirken. Der Anteil der Raucher an der neuseeländischen Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken und liegt noch bei etwa elf Prozent der Erwachsenen. Unter den indigenen Maori liegt der Anteil mit 22 Prozent allerdings deutlich höher.