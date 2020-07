Geteilter Inselstaat 46 Jahre Teilung Zyperns: Der Norden feiert – der Süden trauert

Auf der Mittelmeerinsel Zypern haben die Menschen am Montag an die Teilung vor 46 Jahren mit ganz unterschiedlichen Gefühlen und Veranstaltungen gedacht. Im griechisch-zyprischen Süden heulten am frühen Morgen die Sirenen des Zivilschutzes. Damit wurde an die Opfer der türkischen Militärintervention vom 20. Juli 1974 gedacht.