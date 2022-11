Sie nahm an der von Deutschland und Island beantragten Iran-Sondersitzung des Rates teil. „Heute wird unser Mut in den Vereinten Nationen, die Stimme zu erheben, getestet”, sagte Baerbock vor hunderten Diplomaten. Die Menschen im Iran wollten schlicht in Würde und ohne Diskriminierung leben. Sie warb für eine unabhängige Untersuchung der Lage im Iran durch UN-Experten. Über eine entsprechende Resolution sollte am Nachmittag abgestimmt werden.