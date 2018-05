Gewalt in Gaza: Warum die Palästinenser wirklich protestieren

Auch im Westjordanland leben die Menschen hinter einem Zaun, in Teilen gar hinter einer Mauer, die Israel nach eigenen Angaben errichtet hat, um Terroristen abzuhalten. Doch anders als in Gaza, kann zumindest ein beträchtlicher Teil der Palästinenser das Gebiet verlassen. Mehr als 100.000 der knapp drei Millionen Palästinenser, die hier leben, arbeiten in Israel, weitere 30.000 in israelischen Siedlungen, die auf besetztem palästinensischem Gebiet errichtet wurden. Das sind 19 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung. Die Arbeitslosenquote liegt hier deutlich niedriger als in Gaza: bei 13 Prozent. Viele Straßen sind neu asphaltiert, im Gegensatz zu den Staubwegen in Gaza. Immer wieder sieht man neu gebaute Häuser. In den letzten zehn Jahren hat das Westjordanland einen regelrechten Bauboom erlebt.