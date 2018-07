Gewaltausbrüche: Iraner demonstrieren wegen Wasserknappheit

TeheranWasserknappheit im Südwesten des Irans hat zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei geführt. Protestierende hätten in der Stadt Abadan Steine und Abfälle auf Polizisten geworfen und ein Fahrzeug in Brand gesetzt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Die Demonstrationen hätten am Sonntagabend begonnen. Die Polizei habe Straßen gesperrt und die Situation unter Kontrolle gebracht.