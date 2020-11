Gewalttat: Schüsse in Einkaufszentrum in Milwaukee

Bei Schüssen in einem Einkaufszentrum in der US-Stadt Milwaukee sind mehrere Personen verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze sei noch nicht gefasst, sagte der Bürgermeister von Wauwatosa, Dennis McBride, am Freitagnachmittag (Ortszeit). Augenzeugen sagten dem Fernsehsender WISN-TV, sie hätten bei dem Geschehen in der Mayfair Mall zwischen acht und zwölf Schüsse gehört.