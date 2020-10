Gewinner der wirtschaftlichen Erholung In China heißt es Wirtschaftsboom statt Lockdown

Nach einem Plus von 3,2 Prozent im zweiten Quartal legte das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal um 4,9 Prozent zu, wie das Pekinger Statistikamt am Montag berichtete. Die Erholung, die wie im Rest der Welt von milliardenschweren Konjunkturhilfen des Staates getrieben wird, scheint damit in China auf immer festeren Füßen zu stehen.



Die nun präsentierte Wachstumszahl fällt zwar etwas geringer aus, als viele Analysten erhofft hatten. Laut einer Umfrage des chinesischen Wirtschaftsmagazins Caixin war so im Durchschnitt mit einem Plus von 5,5 Prozent gerechnet worden. Jedoch reicht China das Ergebnis, um den vorangegangenen Einbruch im Frühjahr mehr als auszugleichen. So legte Chinas Wirtschaft laut der offiziellen Angaben in den ersten neun Monaten des Jahres um 0,7 Prozent zu.