Gezielte Propaganda: Westliche Geheimdienste warnen vor Einflussnahme durch Russland

Der Chef des britischen Inlands-Geheimdienstes MI5, Andrew Parker, nannte das Vorgehen der Regierung in Moskau inakzeptabel. Russland verfolge eine gut geübte Doktrin und vermische die Manipulation der Medien mit Desinformation in den sozialen Medien und Verzerrungen, sagte er in der ersten öffentlichen Rede eines MI5-Chefs außerhalb Großbritanniens. Dazu kämen neue und alte Formen der Spionage, massive Cyber-Attacken, militärische Gewalt und rücksichtsloses kriminelles Vorgehen. „Dies ist, was wir heute mit dem Begriff hybride Bedrohung meinen.“