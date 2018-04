Giftgasanschlag: Trump droht mit Vergeltung für C-Waffen-Angriff in Syrien

Truppen der syrischen Regierung haben seit Februar fast das ganze Rebellen-Gebiet in Ost-Ghuta nahe der Hauptstadt Damaskus zurückerobert. Nur in Duma verschanzen sich noch Aufständische der Islamisten-Gruppe Dschaisch al-Islam. Sie weigerten sich bislang anders als andere Rebellen in von Oppositionsgruppen gehaltene Gebiete an der türkischen Grenze abzuziehen.