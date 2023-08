Gipfel Brics-Gruppe will mehr Gewicht in der Welt

22. August 2023

Indiens Premierminister Narendra Modi während des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der Brics-Gruppe wichtiger Schwellenländer. Bild: Bild: dpa

Die Mitglieder der Brics-Gruppe wichtiger Schwellenländer haben in Südafrika ihr Gipfeltreffen begonnen. Chinas Präsident Xi Jinping, Brasiliens Luiz Inácio Lula da Silva, Südafrikas Cyril Ramaphosa und Indiens Premierminister Narendra Modi trafen am Dienstag in der Wirtschaftsmetropole Johannesburg zusammen - Russlands Präsident Wladimir Putin wurde per Video zugeschaltet. Bei dem dreitägigen Treffen steht vor allem die Diskussion über eine Erweiterung der Gruppe im Mittelpunkt.