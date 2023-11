Gipfel in den USA Apec-Gruppe uneins zu Kriegen in Ukraine und Gaza

18. November 2023 | Quelle: dpa

Die USA sind beim diesjährigen Apec-Gipfel Gastgeber. Bild: Bild: dpa

Die Mitglieder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in San Francisco nicht auf eine gemeinsame Position zu den Kriegen in der Ukraine und in Gaza verständigen können. In der gemeinsamen Abschlusserklärung, blieben die beiden Konflikte ausgespart.