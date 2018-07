Gipfel in Helsinki Russland exportiert mehr in die USA als umgekehrt

Der amerikanische Präsident hat seine eigene Sicht auf die Dinge - besonders wenn es darum geht, Handelsbilanzen zu interpretieren. So verkündete er beim Treffen der G7 im Juni, die Europäische Union schulde den USA mehr als 150 Milliarden Dollar. Dies entspricht dem US-Handelsbilanzdefizit gegenüber der EU, also der Summe aller Güter, die die EU 2017 mehr in die Vereinigten Staaten exportiert als importiert hat. Die „EU ist ein Feind, was sie uns im Handel antun“, sagte Trump in einem Interview mit dem TV-Sender CBS. Gerade mit Deutschland habe er „große Probleme“. Trump nannte Russland zwar auch einen “Feind in bestimmten Bereichen“. Von einer unfairen Handelspolitik Putins sprach er jedoch nicht.