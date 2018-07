Gipfel in Helsinki: Trump gibt sich vor Treffen mit Putin locker – „Ich gehe nicht mit hohen Erwartungen hin“

Die britische Polizei nahm am Sonntag einen 55-jährigen Mann unter dem Verdacht fest, am Samstag mit einem Paraglider und einem despektierlichen Spruchband an Trumps schottischem Golf Resort vorbeigeflogen zu sein, in dem der US-Präsident das Wochenende verbrachte. Das sei eine Straftat gewesen, da das Resort zur Flugverbotszone erklärt worden sei. Auf dem Spruchband wurde dem in seiner Freizeit gerne Golf spielenden Trump eine Minderleistung bescheinigt: „Trump: Well Below Par“, stand darauf.