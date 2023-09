Gipfel in Neu Delhi Michel: G20-Konsens für Aufnahme der Afrikanischen Union

08. September 2023 | Quelle: dpa

Charles Michel freut sich darauf, die AU als permanentes Mitglied der G20 willkommen zu heißen. Bild: Bild: dpa

Die Afrikanische Union steht nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel vor einer Aufnahme in die G20-Gruppe der wichtigen Industrie- und Schwellenländer. Es gebe Konsens darüber, der Afrikanischen Union den Beitritt zur G20 zu ermöglichen, sagte der Belgier am Freitag vor dem Beginn des diesjährigen G20-Gipfels in Neu Delhi. Dies sei ein „gutes Signal”. Er freue sich darauf, die AU als permanentes Mitglied willkommen zu heißen.