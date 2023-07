Gipfel in Vilnius Tage der Entscheidung: Wie viel Nato bekommt Selenskyj?

Anlass ist das Nato-Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius am Dienstag – erst das zweite Meeting des westlichen Militärbündnisses nach dem Angriff Russlands. Die Partner werden über die Bedrohung an der Nato-Ostflanke diskutieren, über mehr Geld für die gemeinsame Verteidigung, über das bisherige türkische Nein zum Beitritt Schwedens und auch über Befehlsketten im Falle eines Angriffs auf das Baltikum. Allen voran geht es aber eben um die militärischen Perspektiven für die Ukraine.