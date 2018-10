Gipfel Putin könnte Trump im November in Paris treffen

MoskauDer russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump könnten sich einem russischen Medienbericht zufolge im November in Paris zu einem neuen Spitzengespräch treffen. Voraussetzung sei, dass beide Staatsoberhäupter am 11. November an den Feiern zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs teilnähmen, berichtete die Nachrichtenagentur RIA am Freitag unter Berufung auf das Außenministerium.