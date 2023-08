Gipfel: USA, Japan und Südkorea vertiefen Zusammenarbeit – China protestiert

In den vergangenen Monaten sei eine „atemberaubende Art der Diplomatie“ zu beobachten gewesen, die von den couragierten Staats- und Regierungschefs in Japan und Südkorea angeführt worden sei, sagte Kurt Campbell, Bidens Top-Berater für den Indopazifik-Raum, bei einer Veranstaltung in der Denkfabrik Brookings Institution in Washington. „Sie haben mitunter, gegen den Rat ihrer eigenen Ratgeber und Mitarbeiter, Schritte unternommen, die die japanisch-südkoreanischen Beziehungen auf eine neue Ebene gehoben haben.“