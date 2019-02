 Gipfel-Vorbereitung: US-Sondergesandter reist nach Nordkorea

WashingtonDer US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, wird am Mittwoch in das abgeschottete Land reisen, um einen neuen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vorzubereiten. Das teilte das US-Außenministerium am Montagabend (Ortszeit) mit. In der Hauptstadt Pjöngjang will Biegun den nordkoreanischen Unterhändler Kim Hyok Chol treffen.