Gipfeltreffen Japan und China planen Wirtschaftsabkommen

Japan und China wollen beim Besuch des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Peking etwa 50 Wirtschaftsabkommen schließen. Dabei handele es sich um Projekte von Energie und Gesundheit über Finanzen bis hin zu Autos, geht aus einem Dokument hervor, das Reuters vorliegt. Abe traf am Donnerstag zum ersten Gipfeltreffen seit sieben Jahren in Peking ein. „Japan und China spielen eine unverzichtbare Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung nicht nur in Asien, sondern weltweit“, sagte er kurz nach seiner Ankunft.