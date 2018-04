Gipfeltreffen Süd- und Nordkorea wollen Atomwaffen abschaffen

Die beiden koreanischen Staaten wollen die geteilte Halbinsel schrittweise von Atomwaffen befreien und den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand beenden. Gemeinsam mit den USA und China werde noch in diesem Jahr der nach dem Korea-Krieg von 1950 bis 1953 geschlossene Waffenstillstand in einen Friedensvertrag überführt, hieß es am Freitag zum Abschluss des ersten Korea-Gipfels seit über zehn Jahren. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Il umarmte den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und sagte: "Nord- und Südkorea sind Brüder, die nicht getrennt voneinander leben sollten." Moon ergänzte: "Es gibt kein Zurück mehr." US-Präsident Donald Trump twitterte: "Der Korea-Krieg endet". Nach einem "wilden Jahr" mit Atom- und Raketentests passierten gute Dinge. Die Übereinkunft auf dem von viel Symbolik geprägten Treffen wurde international begrüßt.