Gipfeltreffen: Trump dämpft Erwartungen an rasche Einigung mit Nordkorea

Kim Yong Chol, Vize-Vorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, hatte sich am Mittwoch und Donnerstag in Washington mit US-Außenminister Mike Pompeo getroffen. Dieser erklärte anschließend, es seien in den vorherigen 72 Stunden „echte Fortschritte“ erzielt worden. Die Delegation mit Kim Yong Chol wird am Freitag im Weißen Haus erwartet.