Gipfeltreffen: US-Vertreter zur Vorbereitung von Kim-Trump-Gipfel in Nordkorea

Am Samstag erklärte der US-Präsident, die Vorbereitungen für Treffen machten Fortschritte. „Also schauen wir auf den 12. Juni in Singapur. Das hat sich nicht geändert. Wir werden sehen, was passiert.“ Wenige Stunden zuvor hatten sich Kim und der südkoreanische Präsident Moon Jae In zum zweiten Mal binnen vier Wochen getroffen und sich nachdrücklich für den historischen Gipfel in Singapur ausgesprochen. China erklärte am Sonntag, es hoffe inständig, dass das Treffen zustande komme und erfolgreich sei.