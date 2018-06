„Südkoreas Präsident Moon hat Trump geködert“

Welche deutschen Unternehmen könnten an Geschäften in Nordkorea interessiert sein. Die Autobranche?

Vielleicht irgendwann langfristig. Was zunächst in Frage käme, ist der ganze Bereich der Energieversorgung und ihrer Infrastruktur. Da gäbe es sicher Möglichkeiten für Unternehmen wie Siemens. Aber alle solche Möglichkeiten hängen letztlich von politischem Wandel in Pjöngjang ab. Der ist noch nicht absehbar. Aber ich vermute, dass er irgendwann in den nächsten Jahren kommen wird. Und dann wahrscheinlich auch sehr abrupt.