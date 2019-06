Gipfeltreffen: Xi trifft Kim – Nordkorea und China wollen Zusammenarbeit vertiefen

PjöngjangAngesichts der festgefahrenen Verhandlungen mit den USA über sein Atomwaffenprogramm hat Nordkorea nun seine Nähe zu China demonstriert. Machthaber Kim Jong Un habe sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über Probleme in der Welt und der Region beraten, berichteten Nordkoreas Staatsmedien am Freitag. Beide Seiten seien bei ihrem Treffen am Vortag darin übereingekommen, dass es im gegenseitigen Interesse sei, angesichts „ernsthafter und komplexer Veränderungen in der internationalen und regionalen Situation“ die Beziehungen voranzutreiben.