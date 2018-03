Gipfeltreffen zwischen Nord- und Südkorea: Überraschende Friedenssignale aus Korea

Nordkoreas plötzliche Bereitschaft sei zwar dubios, sagte Frank Aum, Koreaexperte vom US Institute of Peace. „Aber die Tatsache, dass sie nach direkten Gesprächen mit Kim Jong Un gekommen ist, ist wichtig“, ergänzte der ehemalige Nordkoreaberater des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Man müsse nun direkt von Nordkorea hören, was Kim verlange.