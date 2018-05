Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim: USA bescheinigen „sehr gut laufende“ Gespräche mit Nordkorea

Inzwischen sind die Vorbereitungen für den geplanten Gipfel konkreter geworden. Das US-Präsidialamt und südkoreanische Medien berichteten am Dienstag von hochrangigen Treffen in den kommenden Tagen. Unter anderem soll sich US-Außenminister Mike Pompeo in dieser Woche mit dem nordkoreanischen Spitzenvertreter Kim Yong Chol in Washington treffen.