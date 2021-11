Glasgow Baustelle Klimagipfel: Was beschlossen wurde – und was noch nicht

Mehr als 40 Staaten bekannten sich in den ersten Tagen der COP konkret zum Abschied von der Kohle. Die Industriestaaten wollen demnach in den 30er Jahren aus der Kohle aussteigen, andere spätestens in den 40er Jahren. Außerdem sagte eine Reihe von Staaten zu, nicht mehr in Kohle, Öl und Gas zu investieren. Letzterer Allianz schloss sich Deutschland erst mit einigen Tagen Verspätung an.