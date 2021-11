Gleichgeschlechtliche Ehe: Schweiz erlaubt Ehen gleichgeschlechtlicher Paare ab Juli 2022

In der Schweiz können gleichgeschlechtliche Paare vom 1. Juli 2022 an den Bund fürs Leben schließen. Vom 1. Januar an werden im Ausland geschlossene Ehen homosexueller Paare bereits als solche anerkannt und nicht mehr wie bislang als Lebenspartnerschaft betrachtet, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Sie setzt damit die Zustimmung zu gleichgeschlechtlichen Ehen bei einer Volksabstimmung im September um.