Gleichstellung Frauenquote in öffentlichen Unternehmen bleibt unter 30 Prozent

02. August 2018 , aktualisiert 02. August 2018, 07:50 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Trotz gesetzlich geregelter Quote bleibt der Anteil von Frauen in Führungspositionen in öffentlichen Unternehmen niedrig. Er stagniert weiter.