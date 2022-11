Globales Vorbild Was Deutschland bei der Cannabis-Legalisierung von Uruguay lernen kann

Auch aus Eigeninteresse hat Deutschland ein Interesse an einem weltweit legalisierten Markt. Denn sollte Deutschland bei der Legalisierung vorankommen, dann müssten rund 400 Tonnen THC-haltige Produkte pro Jahr angeboten werden. So hoch wird etwa der jährliche Konsum in Deutschland geschätzt. Zum Vergleich: Derzeit importiert Deutschland gerade einmal 2,5 Tonnen medizinischen Cannabis.



Und hier könnte Uruguay in Spiel kommen. Etwa Fotmer Life Sciences. Die Labore des Startups stehen in einem gut bewachten Wissenschaftspark in der Peripherie von Montevideo. Was in den Treibhäusern hinter den mehrfachen Sicherheitsschleusen des Wissenschaftsparks kontrolliert wuchert, das wächst bisher kaum legal in Lateinamerika: Es sind dunkelgrüne, hüfthohe Cannabis-Pflanzen, die vor allem THC, also den Wirkstoff beinhalten, weshalb weltweit Menschen Marihuana rauchen.