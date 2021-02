Globalisierung: Forscher im Auftrag der Lobby – Abschottung globaler Lieferketten schadet allen

Die IfW-Ökonomen haben ein Szenario durchgespielt, in dem sich die EU durch den Einsatz sogenannter nicht-tarifärer Handelshemmnisse – also durch Vorschriften oder Produktionsnormen, die ausländischen Zulieferern den Marktzugang erschweren - stärker abschottet, „um damit eine Rückverlagerung ausländischer Wertschöpfungsschritte“ zu erreichen. „Eine solche Abschottung würde den Berechnungen zufolge in Deutschland zu einem Rückgang des Realeinkommens um jährlich 3,3 Prozent führen.“