Glücksspiele: Schwächelnde Wirtschaft löst Lotto-Boom in China aus

Die steigenden Lotterieverkäufe fallen zeitlich mit Monaten überwiegend schwacher Konjunkturdaten zusammen. So erreichte die Jugendarbeitslosenquote im Juni mit 21,3 Prozent einen Rekordwert. Kommentatoren in den sozialen Medien sehen darin einen Zusammenhang. „Je schlechter es der Wirtschaft geht, desto mehr Lotterielose werden verkauft“, schrieb ein Nutzer auf dem populären chinesischen Mikroblog Weibo. „Es ist wahrscheinlicher, dass junge Leute fünf Millionen Yuan in der Lotterie gewinnen, als dass sie fünf Millionen durch Arbeit verdienen“, schrieb ein anderer.